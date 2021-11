Por segundo año consecutivo, suspenden peregrinación a Lo Vásquez

Las autoridades confirmaron que por segundo año consecutivo se suspendió la peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez, en Casablanca, con el objetivo de evitar aglomeraciones debido a la congregación de hasta un millón de personas que genera la festividad religiosa.

En ese sentido, desde el santuario reconocieron que no poseen la capacidad de brindar las condiciones sanitarias para recibir a dicha cantidad de feligreses, por lo que se adoptó la decisión de cerrar el templo los días 7 y 8 de diciembre.

Obispo de #Valparaíso confirma q Santuario de Lo Vásquez estará CERRADO los días 7 y 8 de diciembre para evitar aglomeraciones de peregrinos. Misma medida regirá para festividad del Niño Dios de Las Palmas de #Olmué. Habrá transmisión online de ceremonias religiosas

Sin embargo, "eso no quiere decir que el Santuario no se pueda visitar", dijo el sacerdote Andrés Valenzuela, rector del lugar, quien precisó que antes y después de los días mencionados se podrá asistir a misas, al santo rosario, entre otras actividades.

"(El santuario) está abierto desde agosto con dos espacios bien demarcados para que todos los peregrinos puedan asistir a ver a la Virgen. Es por ello que durante el mes de María, a contar del 8 de noviembre, la gente que quiera participar, para poder ingresar requiere del pase de movilidad", dijo el religioso.

Agregó que "este año la Virgen va a salir a visitar las distintas parroquias y comunidades de nuestra diócesis de Valparaíso. Es por ello que este día martes próximo la imagen va a visitar el decanato de Viña del Mar y luego va a recorrer Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Calera, distintas zonas, para que -sabiendo que los días 7 y 8 el santuario estará cerrado- podamos encontrarnos con ella", precisó Valenzuela.

Ruta 68

En cuanto a la ruta 68, el delegado presidencial, Jorge Martínez, señaló que "va a funcionar normal, no está permitido ni siquiera venir fuera del Santuario porque va a haber vallas papales".

"No está permitido el comercio, como se conversó con el alcalde y las demás autoridades, y además va a haber una comisaría móvil de Carabineros para recordarles a quienes no lo sepan o se le haya olvidado, que esto está cerrado y que no queremos que se aglomeren personas por las razones explicadas que son del todo sensatas", señaló Martínez.

Al igual que el año pasado, a través de redes sociales la Diócesis de Valparaíso transmitirá ceremonias y contenido religioso durante los días en que el Santuario estará cerrado.

Otras festividades

La medida de cierre de santuario también aplicará para la peregrinación en el Santuario del Niño Dios de las Palmas en Olmué (25 de diciembre).

Los demás santuarios marianos tendrán asistencia de acuerdo a los aforos permitidos para las celebraciones religiosas. Ellos son: Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados en La Calera (Enero); Santuario de Lourdes en Viña del Mar (11 de febrero); Santuario de la Virgen de las 40 horas en Limache (finales de febrero); y el Santuario de San Expedito en Reñaca (19 de cada mes).