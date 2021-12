Senador Girardi: Valparaíso debe ser el centro cultural y científico de Latinoamérica

En el primer encuentro "Futuros de Valparaíso", el senador Guido Girardi (PPD) aseguró que la comuna debe ser el "centro cultural y científico de Latinoamérica" de cara al futuro, poniendo como una meta el año 2050.

En su alocución, el parlamentario cuestionó: "¿Qué queremos que sea Valparaíso al 2030, al 2050? ¿A partir de lo que tenemos, cómo llegamos allá? Yo creo que esta ciudad portuaria también tiene otras vocaciones evidentes y debe ser el centro cultural y científico de Latinoamérica".

"Por qué no hacemos de la neurociencia una vocación si acá está uno de los centros más importantes del cono sur. Por qué no podemos producir pensamiento nuevo para el siglo XXI. Por qué no nos ponemos de acuerdo y llevamos el Congreso a Santiago y ese edificio lo transformamos en el centro latinoamericano de eventos culturales, científicos, de salud", planteó.

"La única posibilidad de concretar un proyecto para Valparaíso es que surja de abajo hacia arriba, que sea deliberativo, que convoque a todos y genere un consenso de las izquierdas y las derechas, de las universidades públicas y privadas, de los empresarios y la sociedad civil", manifestó.

Girardi espera que "eso se transforme en una carta de navegación y sin importar quien sea alcalde, gobernador, rector, empresario... todos tengan una visión compartida de los futuros posibles que se puede ir modelando".