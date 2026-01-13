Subsecretario vinculó violencia en desalojo de San Antonio con grupos de narcotráfico

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al complejo operativo de desalojo que se lleva a cabo en el sector de Cerro Centinela, en San Antonio, afirmando que el nivel de violencia registrado, que incluyó disparos con armamento de fuego contra Carabineros y el uso de barricadas, responde a la intervención de grupos delictuales ajenos a la mayoría de los ocupantes.

Según detalló Ramos en Lo Que Queda del Día, la fuerza policial logró la captura de individuos peligrosos. "Hoy día en particular, efectivamente vimos un grupo minoritario bastante violento, posiblemente asociado a temas de narcotráfico como lo han estado señalando las autoridades regionales, lo cual implicó mayor esfuerzo operativo y técnico por parte de la fuerza policial, que por suerte ha desencadenado en la detención de al menos cinco individuos".

La autoridad subrayó que estos escenarios de resistencia armada no fueron una sorpresa para el Ejecutivo, ya que habían sido notificados previamente a los tribunales.

"Durante todo este proceso nosotros advertimos a tribunales sobre las dificultades y las complejidades de un territorio como el Cerro Centinela, donde hay más de 10.000 habitantes. Lo que estamos viendo durante estos días es la anticipación de escenarios que nosotros habíamos descrito tanto en los informes públicos como en el último a la Corte de Apelaciones que fue de manera reservada", explicó el subsecretario.

Respecto al futuro de las familias que habitaban el lugar, Ramos fue enfático en diferenciar a los delincuentes de los vecinos que buscan una solución habitacional.

Al respecto, señaló que "las sospechas fundadas están en que (los detenidos) son más bien parte de un grupo minoritario y muy asociado al crimen o al narcotráfico. La amplia mayoría de la población ha estado colaborando y están a la expectativa de que nosotros continuemos con el plan habitacional que ha venido desarrollando el Minvu".