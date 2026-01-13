Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago30.3°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Subsecretario vinculó violencia en desalojo de San Antonio con grupos de narcotráfico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Gobierno defendió la ejecución del operativo en Cerro Centinela tras disparos contra Carabineros y aseguró que el plan habitacional para las 4.000 familias sigue en marcha.

Subsecretario vinculó violencia en desalojo de San Antonio con grupos de narcotráfico
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió al complejo operativo de desalojo que se lleva a cabo en el sector de Cerro Centinela, en San Antonio, afirmando que el nivel de violencia registrado, que incluyó disparos con armamento de fuego contra Carabineros y el uso de barricadas, responde a la intervención de grupos delictuales ajenos a la mayoría de los ocupantes.

Según detalló Ramos en Lo Que Queda del Día, la fuerza policial logró la captura de individuos peligrosos. "Hoy día en particular, efectivamente vimos un grupo minoritario bastante violento, posiblemente asociado a temas de narcotráfico como lo han estado señalando las autoridades regionales, lo cual implicó mayor esfuerzo operativo y técnico por parte de la fuerza policial, que por suerte ha desencadenado en la detención de al menos cinco individuos".

La autoridad subrayó que estos escenarios de resistencia armada no fueron una sorpresa para el Ejecutivo, ya que habían sido notificados previamente a los tribunales.

"Durante todo este proceso nosotros advertimos a tribunales sobre las dificultades y las complejidades de un territorio como el Cerro Centinela, donde hay más de 10.000 habitantes. Lo que estamos viendo durante estos días es la anticipación de escenarios que nosotros habíamos descrito tanto en los informes públicos como en el último a la Corte de Apelaciones que fue de manera reservada", explicó el subsecretario.

Respecto al futuro de las familias que habitaban el lugar, Ramos fue enfático en diferenciar a los delincuentes de los vecinos que buscan una solución habitacional.

Al respecto, señaló que "las sospechas fundadas están en que (los detenidos) son más bien parte de un grupo minoritario y muy asociado al crimen o al narcotráfico. La amplia mayoría de la población ha estado colaborando y están a la expectativa de que nosotros continuemos con el plan habitacional que ha venido desarrollando el Minvu".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada