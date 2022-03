Transportes plantea vías segregadas y no descarta restricción vehicular en Gran Valparaíso

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, visitó Valparaíso para constatar la situación que enfrenta el transporte público regional e indicó que se encuentra estudiando soluciones para poder paliar las problemáticas actuales, como la alta congestión.

"El diagnóstico respecto a la cantidad de automóviles que se ven en las ciudades es efectivo y necesitamos poder avanzar hacia una ciudad que no le pase lo que estamos viendo aquí; la cantidad de automóviles se transforma en un coágulo en el sistema arterial que impide que la ciudad pueda fluir como uno quisiera", dijo Muñoz.

Agregó que "tenemos que promover las condiciones para que las alternativas de transporte colectivo y de transporte no motorizado, como bicicleta o caminata, sean mucho más atractivos. Eso se logra dando mejores condiciones al transporte que a uno le interesa mover, por ejemplo, que el transporte público cuente con infraestructura separada de los automóviles para poder ofrecer un mejor nivel de servicio".

"En la medida que los buses cuentan con infraestructura segregada, vamos a tener tiempos de viaje más breves y cada uno de los vehículos va a ser más productivo. Y, por otro lado, las bicicletas, que permiten empujar que las personas puedan tener actividad física y exista menos congestión", sostuvo Muñoz, quien aseguró que "podemos estudiar" una evental restricción vehicular.

Gobernador regional pide restricción

En ese sentido, el gobernador regional Rodrigo Mundaca, solicitó directamente la implementación de restricción vehicular en el Gran Valparaíso, además de relevar la electromovilidad como una muy importante opción para las regiones.

"Estamos evaluando impulsar restricción vehicular como hubo en el 2017 en la región: una restricción que abarque toda la zona metropolitana desde Villa Alemana hasta Valparaíso y vamos a convocar a todos los entes competentes para poder abordar esta problemática. Creemos también que es muy importante hablar de electromovilidad, hacer un aporte desde la región a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la dependencia de fuentes de energía fósil, del petróleo y por tanto la electromovilidad va a ser un tremendo desafío para la región", señaló Mundaca.

Por su parte, el senador de la Región de Valparaiso Ricardo Lagos Weber señaló que urge una nueva licitación del transporte público, pues la situación "a lo largo de Chile y en gran parte de las comunas, es muy deficiente".

"Hoy día, no hay una fiscalización adecuada, los horarios no se cumplen, hay menos máquinas transitando de las que se requiere, hay un déficit de conductores, y este tema no es de este gobierno; se lo planteamos en la gestión de la Presidenta Bachelet en su minuto, y al gobierno del Presidente Piñera, por lo que es una materia que se arrastra", dijo el legislador.

Agregó que, a su juicio, "en el caso particular del Gran Valparaíso se requiere a la brevedad hacer una relicitación, rediseñar los tramos o recorridos y tener un sistema de fiscalización real".