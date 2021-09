Valparaíso: Incautan muebles históricos desde bar "La Playa" tras denuncia de apropiación indebida

Funcionarios de la PDI decomisaron especies de alto valor histórico -avaluadas en 55 millones de pesos- desde el mítico bar "La Playa", de Valparaíso, de propiedad de Cecilia Gutiérrez.

La diligencia fue ejecutada en Calle Cochrane N° 24 y Almirante Encalada 44, donde actualmente se emplaza dicho recinto comercial, luego de ser autorizada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, tras solicitud de la fiscal Marcia Rivas.

En abril de este año, los hermanos Eduardo y Maria Atalah Samur denunciaron a Gutiérrez por el delito de apropiación indebida. Ellos afirman ser los dueños de la propiedad ubicada en Cochrane 566 y 568, donde antiguamente se ubicaba el bar en cuestión, respecto del cual en febrero del 2020 habían iniciado una demanda civil en contra de Gutiérrez por el no pago de rentas.

En dicha demanda se sentenció a Gutiérrez a pagar los meses de arriendo pendientes y a entregar la propiedad en cuestión.

"En plena pandemia nos pidieron restituir el inmueble y rescindir el contrato de arrendamiento. Esto nos hizo caer al suelo y no ver ni un ápice de luz. En dónde uno iba a meter todos los cachureos que significa el bar La Playa...", fueron parte de las declaraciones que Gutiérrez hizo en redes sociales a fines de agosto.

"Compré el derecho de llaves por los años noventa y de ahí comencé a recibir regalos de la familia porteña que tenía algún vínculo con ese lugar y yo también contribuí con lo que encontraba en las ferias de antigüedades. Hoy ya pasó la tormenta, tenemos nueva casa, nuestra casa y agradecida es poco decir de todo el cariño de muchos de ustedes", agregaba, por la misma vía en que esta noche volvió a hacer sus descargos.

La denuncia penal de los hermanos Atalah indica que Gutiérrez dejó el recinto llevándose consigo muebles y objetos que pertenecían a éste: "Llevándose espejos, puertas de vidrios, barandas y la barra del Bar, no teniendo claridad aún de todas las especies sustraídas y su avalúo, puesto que aún no me entregan oficialmente la propiedad", relata la denuncia.

ENTRADA, REGISTRO E INCAUTACIÓN

El subprefecto Germán Silva, jefe de la Bicrim Valparaíso, explicó que "luego de un proceso investigativo, (este lunes) se logra recuperar diversas especies de valor histórico y patrimonial desde el bar 'La Playa', avaluadas en un monto total de 55 millones de pesos".

El oficial agregó que "el procedimiento policial que dio cumplimiento a una orden de entrada y registro e incautación permitió establecer dónde se hallaban, entre otros, artículos de larga data: el tradicional mesón de madera de atención de público que mantiene 120 años de antigüedad y que acompañó al local desde sus inicios".

"Se determinó la ubicación de las especies mediante un trabajo de auscultación e inteligencia policial, lo que finalizó con la entrega de las mismas al afectado", finalizó el policía.