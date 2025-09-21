Aduana incautó casi 153 toneladas de cobre robado en el Biobío

La Aduana de Talcahuano confirmó la incautación de 152.930 kilos de cobre robado ocultos en contenedores que iban a salir del país, ubicados en los puertos de Lirquén, San Vicente y Coronel.

El órgano detalló que el volumen de la incautación es el resultado de la ejecución de 10 procedimientos realizados entre fines de 2024 y julio de este año, y cuyo valor estimado asciende a 1,37 millones de dólares.

"Este es un trabajo donde las capacidades de inteligencia y análisis de las y los funcionarios de Aduanas han sido claves, junto a todas las coordinaciones investigativas con la Fiscalía Regional y la PDI, además del trabajo que se desarrolla al alero de una mesa técnica de robo de cable, que es anexa a las mesas técnicas de crimen organizado", detalló la directora regional de Aduanas, Katherine Ampuero.

El foco se centra "en los procesos de exportación de este metal, a través de la individualización y un estricto seguimiento de las operaciones y empresas asociadas".

Asimismo, precisó que "los casos detectados hasta ahora involucrarían múltiples tipos penales: contrabando, lavado de activos, asociación ilícita, robo y receptación, entre otros".

La acción se enmarca en la búsqueda de erradicación del delito de robo de cobre, el que está priorizado dentro del Plan Nacional de Crimen Organizado y que los últimos años ha tenido un aumento sostenido afectado a diversas empresas de conectividad en todo el país y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).