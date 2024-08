Aedo: En unos años nos vamos a arrepentir de no haber estatizado Huachipato

El diputado Eric Aedo (DC) advirtió en El Primer Café que el país se arrepentirá, a futuro, de la decisión del Gobierno de no estatizar Huachipato, pues la siderurgia es un área estratégica.

El parlamentario por Biobío indicó que "el gobierno ha dicho que no se va a meter en esto, que no se va a convertir en un Estado empresario. Yo lo lamento, porque creo que la situación que está pasando en el mundo hoy día es de mucha tensión, mucho conflicto, y el acero es un elemento estratégico en cualquier nación".

"Yo creo que (ante) esta decisión que está tomando el gobierno hoy día de no meterse, en unos años más nos vamos a estar arrepintiendo, porque ¿quién puede descartar una pandemia, un conflicto generalizado en el mundo? (...) A mí me parece que no se está tomando una decisión acertada en este minuto. Esto es un área estratégica para el país, yo creo que eso lo hemos perdido de vista", lamentó.

Aedo sí valoró el rol de "buena fe" que tuvo el Ejecutivo al apoyar la imposición de salvaguardas frente al acero chino, e indicó que, en este aspecto, terminó siendo víctima de un engaño del grupo controlador de Huachipato.

El diputado recordó que "CAP nos mintió en la cara a todos, al país, al gobierno, a los dirigentes sindicales, a los parlamentarios, a los movimientos sociales, y yo digo esto así de drástico, porque yo advertí a los dirigentes sindicales y a las autoridades de gobierno que el diseño de CAP era cerrar la siderúrgica".