"No hay espacio para la política": Kast llama a priorizar ayuda y control de incendios forestales

El Presidente electo José Antonio Kast se refirió a los devastadores incendios que afectan a la Región de Bíobío y Ñuble y señaló que la prioridad debe ser el control del fuego y el apoyo a las personas damnificadas.

A través de su cuenta de X, el excandidato presidencial señaló que "hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia".

En ese contexto, el líder republicano expresó: "No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia".

Sus palabras se suman a las distintas reacciones del mundo político frente a los incendios, que han provocado evacuaciones preventivas, daños materiales y un amplio despliegue de recursos de emergencia en el sur del país.

Diputado republicano respalda dichos de Kast

El diputado republicano Stephan Schubert coincidió con el llamado del Presidente electo e indicó: "Hay varios compatriotas que lo están pasando muy, muy mal. Y ahora lo importante es que los distintos equipos puedan reaccionar, puedan operar y puedan ir en ayuda y en rescate".

"Después será el momento de hacer el análisis sobre qué estuvo mal, qué se hizo tarde... Pero en este momento hay que avanzar rápido en cuanto a cómo se puede llegar con la ayuda lo más expedita posible", sostuvo.

"Sé de personas que viven en la zona y que han sido evacuadas desde ayer (sábado) en la noche, y entiendo que eso sigue ahora. Efectivamente, (se necesita) toda la colaboración que sea posible brindar a Bomberos y a las autoridades del Gobierno", manifestó Schubert.

"Luego va a haber que analizar qué pasó con la inteligencia y qué pasó con las personas que habrían iniciado (el fuego), si es que esto es intencional", añadió.