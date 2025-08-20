Tópicos: País | Región del Biobío
Apareció la guagua robada por su propia madre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La mujer, que presenta consumo problemático de drogas, fue detenida.
AHORA| OS9 de Carabineros de Concepción confirma el hallazgo de la bebé sacada sin autorización desde el Hospital de Coronel hace dos días. La madre ha sido detenida. Bebé derivado a centro de salud en San Pedro de La Paz @Cooperativa— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 20, 2025
