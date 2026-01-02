Esposa de Angelo Pierattini da importante actualización sobre la salud del músico

Begoña Olavarría, esposa de Angelo Pierattini, entregó una nueva actualización del estado de salud del músico, que tuvo un accidente automovilístico en la ruta 68 el pasado lunes, quedando en estado de gravedad y coma inducido.

A través de sus historias de Instagram, escribió: "Seguimos esperando su despertar, pero hoy gran avance: respiración autónoma, ya no con ventilador mecánico. Vamos guerrero".

Olavarría abrió una caja de preguntas para hablar sobre la salud del artista. En esta, un seguidor preguntó: "¿Qué ha dicho el Dr.? ¿Angelo quedará igual que como estaba antes del accidente?", a lo que ella contestó: "Es lo que esperamos, pero realmente puede tomar hasta 6 meses para determinar con claridad las secuelas de un traumatismo cerebral".

"Requerirá un proceso de rehabilitación y de seguimiento y control médico constante. En lo personal, estoy confiada en que se recuperará completamente porque Angelo es un brígido y la lesión se atendió muy rápidamente", agregó.

Respecto al responsable del choque, dijo desconocer "actualmente el status del responsable, pero en el momento del rescate sí fue retenido, identificado y sometido a todos los exámenes de rigor. Gentilmente, amistades se están haciendo cargo de preparar todas las acciones legales que correspondan, tanto penales como civiles".

Finalemente, Olavarría agradeció el apoyo que ha recibido de parte de su red de apoyo, así como de los fanáticos de Pierattini: "Estoy verdaderamente bendecida", sentenció.