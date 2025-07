Bomberos combatió incendio de rápida propagación en Concepción

Todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Concepción combatieron un incendio que se propagó rápidamente en el sector Chillancito, y cuya columna de humo fue visible desde varios puntos de la capital del Biobío.

El fuego comenzó la mañana de este jueves en calle Santa Sofía, frente a la cárcel El Manzano, en una bodega de ropa americana que quedó completamente destruida: el local Rags United. Su veloz expansión obedecía a la presencia de este material altamente combustible.

Las llamas han alcanzado a 10 casas colindantes, e incluso obligaron a decretar la evacuación de la población aledaña al sector del siniestro, porque las lenguas de fuego eran bastante altas.

Por otro lado, se reportaron problemas con el abastecimiento de agua para Bomberos, por lo que de manera preventiva, el tránsito estuvo cortado en más de dos cuadras a la redonda de la principal afectación.

"Están recolectando agua de la lluvia, de las canaletas, pero no tenemos grifo: el más cercano está a cinco cuadras", explicó una de las vecinas en diálogo con Cooperativa, antes de llamar a la municipalidad a instalar otra fuente de agua en el sector, y accesos más expeditos para Bomberos.

La afectada apuntó que "desgraciadamente, tienen que ocurrir estas situaciones tan lamentables como para que se considere la ayuda que uno ha solicitado".

Así también, un vecino comentó: "Gracias a Dios se puso a llover, sacamos las bajadas de agua y pudimos llenar los tachos de basura, para poder ayudar un poco".

"Sentimos sirenas y se veía salir un poco de humo del lado del sector de bodega de ropa americana. Luego, estas llamas se comenzaron a propagar hacia las viviendas y llegó bomberos acá al interior del pasaje con el problema de que no tenemos grifos (...) Hay algunos vecinos que ya están sacando sus cosas, sacamos los vehículos, nos organizamos como pudimos", relató otra vecina que llegó a colaborar.

El comandante de Bomberos, Felipe Meneses, indicó que "hemos tenido problemas para poder descargar el agua por temas de ángulo y de altura, hay mucho auto en los pasajes, habían muchos camiones, este es un sector semi industrial, las empresas empezaron a evacuar todos sus vehículos pesados para poder protegerlos y eso fue bloqueando el ingreso de Bomberos".

"Hemos tenido problemas para poder descargar el agua por temas de ángulo, de altura. Hay muchos autos en los pasajes, había muchos camiones de un sector semi industrial. Yo no tengo ninguna información respecto a la causa o al origen en particular. El área total que se está interviniendo tiene que estar abarcando aproximadamente en sumatoria una manzana", agregó Meneses.

Debido al corte de tránsito, la congestión vehicular llegó hasta la rotonda General Bonilla, que intersecta con el Camino a Penco.

PRECAUCIÓN (10:00) Transite con suma precaución por sectores aledaños de Camilo Henríquez de #Concepción. Humareda de incendio de bodega en calle Santa Sofía dificulta visión. Tránsito suspendido en el lugar⚠️



— TransporTeinforma Región de Biobío (@TTIBiobio) July 24, 2025

El alcalde Héctor Muñoz comentó que "las personas han colaborado, pero sí por sacar los enseres han tapado o han bloqueado los pasajes y eso ha complicado pero ya se está solucionando y está fuertemente trabajando Carabineros. Nosotros ya tenemos dispuesto el albergue en el Liceo Balmaceda y el equipo de Desarrollo Social está contactando a las familias para la ayuda".

Daños y origen

La disminución de las llamas permitió a las autoridades y afectados ingresar al lugar para constatar los daños.

Uno de los propietarios del local comercial, Jalil Rashid, relató cómo se enteraron de la emergencia y criticó el actuar de Bomberos: "Me llama mi primo a las 9:00, me dice que ven humo en el galpón (...) Bueno, logramos ver humo, venimos acá y no habían llamas, solamente humo. Logramos entrar y cuando llegaron bomberos se encendió más. Siento que los bomberos no supieron controlarlo así rápido, porque de verdad se podía controlar porque era fuego chico".

De acuerdo con la familia afectada, el fuego se habría originado por la quema de basura en un sector aledaño, una práctica común entre los vecinos. Señalan que algunas brasas se desplazaron hasta el galpón, lo que habría desencadenado el incendio.

Como consecuencia, dos personas, un matrimonio de adultos mayores, resultaron con complicaciones respiratorias y fueron internados en el Hospital Regional de Concepción.

La situación está siendo monitoreada aún por las autoridades, quienes han dispuesto de un albergue para las 50 personas que se han visto afectadas por el incendio, en medio de un sistema frontal intenso en la capital de la región del Biobío.