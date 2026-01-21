Bomberos fueron atacados a disparos cuando combatían el fuego en Concepción

Voluntarios de Bomberos de Concepcion fueron atacados a disparos por sujetos mientras combatían el fuego en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, Concepción (Región del Biobío).

De acuerdo a información preliminar, los bomberos informaron la presencia de sujetos iniciando fuego en el sector de Las Pataguas y posteriores disparos.

El alcalde Héctor Muñoz informó la situación y señaló que "un disparo a nuestros bomberos en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar. Es un hecho grave que sucedió en Concepción, es un hecho grave que amerita el toque de queda en el sector rural".

"Lo hemos dicho, lo hemos planteado y la idea es que se concrete y necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas. Necesitamos el apoyo en este estado constitucional de todas las fuerzas, de todas las instituciones para poder combatir", sostuvo.

En esa línea, afirmó que "aquí podemos ver también que hay gente delincuente, terroristas, que probablemente estén quemando nuestros lugares forestales y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo y ahora ataque con disparos a nuestros bomberos. Es gravísimo".

La situación se suma al ataque sufrido por Bomberos en Angol, donde fueron apedreados y también recibieron disparos.