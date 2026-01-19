Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

"Miserables": Atacaron a bomberos cuando combatían un incendio forestal en Angol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ataque a un carro de Bomberos motivó una dura condena del Presidente Boric.

 ATON / Archivo
El Presidente Gabriel Boric condenó este lunes el ataque sufrido por un carro de Bomberos que combatía incendios forestales en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, luego de que un grupo de delincuentes apedreara el vehículo durante las labores de emergencia.

"En Angol, un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios", confirmó el Mandatario y agregó: "Miserables. Hemos dispuesto la presencia de COP y FFAA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda".

"Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo", cerró en su cuenta de X.

El ataque se produce en un contexto de alta tensión por la propagación de incendios en la región, donde autoridades han reforzado la seguridad y coordinan acciones para proteger tanto a la población como a quienes trabajan en primera línea combatiendo las llamas.

