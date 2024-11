Candidato a gobernador del Biobío buscará priorización del proyecto de Ministerio de Seguridad

El candidato a la Gobernación Regional del Biobío, Sergio Giacaman (independiente, apoyado por Chile Vamos), dijo que, de resultar electo, exigirá que los proyectos de ley que buscan crear el Ministerio de Seguridad y las Reglas del Uso de la Fuerza sean priorizados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exmilitante UDI recordó que los gobernadores "efectivamente no tienen facultad en temas de seguridad, pero es la figura política electa con mayor votación y, por lo tanto, es la voz de la región. Y en temas como el Ministerio de Seguridad, las Reglas del Uso de la Fuerza, en mi caso, al menos yo voy a exigir que esos proyectos de ley sean priorizados, porque al final del día son proyectos que se hacen cargo de mejorar la institucionalidad y permitir que el Estado de una mejor respuesta a los temas de seguridad".

"A mí me gusta la figura del Ministerio de Seguridad, siempre me ha gustado, y me parece que es cumplir un compromiso, que en el fondo que los delegados presidenciales regionales desaparezcan, y me gusta la figura del Seremi de Seguridad", precisó el otrora intendente del Biobío.

Además, planteó la idea de crear una "delegación macrozonal, con rango ministro, que represente a las regiones en La Moneda, y que podamos también los gobernadores tener con quién conversar en las regiones sobre los temas y los desafíos que tiene cada región".

Sobre la posibilidad de poner a los militares en las calles a resguardar la seguridad pública, Giacaman señaló que "creo que hay que tener un Estado fuerte, que sea capaz de responder, y para eso es necesario actualizar la institucionalidad", es decir, con el Ministerio de Seguridad y con las Reglas del Uso de la Fuerza.

"Nosotros hemos tenido en las comunas de Lota y Coronel cerca de 30 asesinatos en los últimos meses, en la región más de 50, y creo que es necesario el pensar fuera de la caja. Nosotros lo que hemos propuesto, dentro del programa en virtud de las dos cajas de herramientas: la política, por ser la voz de la región, y los recursos, es robustecer con una red de cámaras, sistema de monitoreo comunal, muy al estilo de lo que se hace en Providencia", planteó.

"Eventualmente, contar con el apoyo de los militares, puede ser, pero yo creo que para eso hay otros pasos antes, que es poder tener las Reglas de Uso de la Fuerza y el Ministerio de Seguridad, y complementar también con el trabajo que van a hacer los municipios", reiteró.

Desafíos en la región y sus propuestas

De cara al balotaje del domingo, el también exseremi de Desarrollo Social en el Biobío propuso, entre otras cosas, cambiar el plan regulador del Gran Concepción, ya que "está desactualizado y es parte y función del rol del gobernador regional actualizarlo, por lo tanto, es una de las prioridades".

Además, apuntó a la situación de desempleo en la región, con el cierre de forestales, de Huachipato y declive de la agricultura en la zona y, en esta línea, abordó los problemas con la permisología.

"Yo soy absolutamente prodesarrollo, procrecimiento y proinversión, pero es importante que los proyectos de inversión cumplan con la normativa, y nosotros planteamos en nuestra propuesta la incorporación de una oficina de gestión de proyectos, que básicamente lo que va a hacer es el seguimiento de estos proyectos de inversión para acelerar los plazos, no para influir en las respuestas".