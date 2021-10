Carabinero fue atacado con más de 20 disparos cuando se movilizaba en su auto en Cañete

Un carabinero fue atacado a balazos cuando se movilizaba en su automóvil en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

El uniformado iba en tránsito hacia su lugar de trabajo por la ruta B72S, a la altura del sector del cruce Los Batros, cuando recibió, al menos, 20 impactos de bala hacia su vehículo, en pleno estado de excepción constitucional.

"Yo no sé hasta cuándo van a seguir con esta farsa, porque es una verdadera farsa. Yo no sé qué es lo positivo que sacan las autoridades de haber trasladado esta cantidad de contingente en la zona si no están haciendo el trabajo. Los patrullajes mixtos no existen, en Quidico estos grupos andan paseándose con los vehículos robados, sin patente, y nadie les dice absolutamente nada", señaló el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba.

"Nadie les dice nada, nadie los controla, nadie los fiscaliza. Entonces, cada cierto tiempo, sacan fotografías; publican: 'las fuerzas controlando, fiscalizando en Peleco', se fueron y unos encapuchados le robaron la camioneta a unos particulares", fustigó.

Pese a la gravedad del ataque, el carabinero no resultó lesionado.

GOBERNADOR DEL BIOBÍO: EL ESTADO DE EXCEPCIÓN NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN

El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, inistió que el Estado de Excepción Constitucional no es la única solución para el conflicto de la Macrozona Sur.

"Me parece interesante que las decisiones sobre este tipo de medidas se hagan con la mayor consulta y participación de las personas. Lo que sería muy malo es que se tomara como una medida similar a la 'astucia política', como se decía en su tiempo, que había tenido el ex ministro del Interior (José Miguel) Insulza cuando intervino con una medida que polarizaba el parlamento para tener dividendos políticos en la elección siguiente", señaló la autoridad regional.

"Me parece que escuchar a las personas es util, pero insisto en algo: no es solo el Estado de Excepción Constitucional la solución al problema que estamos viviendo", agregó la autoridad regional.

TRABAJO ACADÉMICO A FAVOR DEL DIÁLOGO

En esta línea, el gobernador convocó a los rectores de la región para trabajar en una propuesta que vaya a favor de una solución pacífica al conflicto que se vive en la zona y siempre pensando en el mediano y largo plazo.

"Estamos comprometidos con la zona Arauco en Cañete. Nuestro proyecto educativo, a pesar de las adversidades que hemos vivido, seguimos trabajando por ofrecer educación de calidad a la provincia de Arauco. Tenemos todas las casas de estudio, trabajamos con los jóvenes, hay un tema de educación; invitar al diálogo... Sin duda que la experiencia que se ha puesto sobre la mesa es algo que tenemos que analizar", señaló el rector de la Universidad Católica de Concepción, Cristián Mellado.