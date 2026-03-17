Caso Bruma: Querellantes pedirán un interventor para la empresa Blumar

A las 08:30 horas de este miércoles 18 de marzo se iniciará, en el Juzgado de Garantía de Coronel, la audiencia de formalización por el denominado "caso Bruma", que imputará cargos a tres tripulantes de la embarcación "Cobra" y a la empresa Blumar como persona jurídica.

"No sabemos cuántos días se va a prolongar, y esperamos -en lo que respecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica- pedir la cautelar más gravosa, que es el nombramiento de un interventor o una persona que lleve a cargo la supervisión de la empresa por un período", adelantó el abogado Rafael Poblete, que representa a las familias de las siete víctimas fatales de la embarcación "Bruma".

El letrado consideró "incalificable el nivel de negligencia que se cometió (por parte Blumar) al no supervigilar lo que ocurrió en altamar" la madrugada del 30 de marzo del año pasado.