Comerciante baleado en Concepción: Arrestan a sus tres hijos por planear asesinato

Un impactante vuelco tuvo el caso del conocido comerciante que fue baleado cuando abría su local en Concepción en julio pasado, puesto que este jueves se confirmó la detención de sus tres hijos por presuntamente haber planeado asesinarlo.

Según los primeros antecedentes, la indagatoria de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones también derivó en el arresto de un cuarto sujeto, un ciudadano colombiano, quien supuestamente fue contratado como sicario por los hijos de la víctima.

El pasado 19 de julio, cuando Mauricio Guzmán llegó alrededor de las 05:30 de la mañana hasta su cocinería "Señor Nieves", ubicada en la galería Los Hermanos Carrera, para comenzar con su rutina diaria, fue abordado por el pistolero, quien lo apuntó en la cabeza en dos oportunidades, y en la tercera terminó percutando el disparo.

Pese a que había dinero a la vista al interior del vehículo, que estaba con las llaves puestas y con el motor encendido, el solitario atacante no robó nada y huyó del lugar a pie tras balearlo, lo que llamó la atención de los detectives desde el principio.

La víctima, sin embargo, no murió y permanece internado en estado grave en el Hospital Regional de Concepción. Sus hijos, incluso, lo visitaban.

La hermana de Mauricio, Érika Guzmán, informó que él se encuentra "actualmente bien, sobrevivió, está de a poco recuperándose; todavía sigue con su proyectil en la cabeza, pero está bien".

Sobre el vuelco del caso, se manifestó "muy sorprendida".

"Jamás imaginé que podían ser ellos los que mandaron a matar a mi hermano... No sé por qué. (Pero) se notaba en los vídeos que no era un asalto, claramente lo habían enviado a matar, pero yo jamás me imaginé que podían ser los hijos", expresó.

Los cuatro sospechosos serán pasados a control de detención y posterior formalización esta jornada.