Core pidió que Contraloría audite 1.578 millones de pesos entregados a Desarrolla Biobío

El core Javier Sandoval (Partido Igualdad) solicitó a Contraloría una auditoría respecto a la adjudicación, por parte del Consejo Regional del Biobío, de 1.578 millones de pesos para financiar el funcionamiento de la corporación de derecho privado Desarrollo Biobío.

Sandoval advirtió posibles faltas administrativas y a la probidad: "Tenemos la duda legítima de si aquí hablamos de gastos realmente operacionales -lo cual nos parecería éticamente muy cuestionable (...)- o hay gastos ocultos dentro de la nómina".

"Como compete a la Contraloría fiscalizar este gasto, pensamos que hay un punto donde el contralor va a tener una labor particularmente acuciosa que desarrollar", expuso.

Desarrolla Biobío es un organismo que colabora y asesora al Consejo Regional en distintos puntos. El CORE financia y designa directores ad honorem. Su labor más reconocida es trabajar en la estrategia de desarrollo regional y otros instrumentos de planificación, como la internacionalización del Biobío y uso del borde costero.

Lo que critica Sandoval es que, "sin haberse dado en ninguna sesión de Consejo, (el gobernador) Rodrigo Díaz está ya tercerizando a esta corporación, que es la que estuvo a cargo de la estrategia regional de desarrollo en 2015, cuando él fue intendente".

A la Contraloría se le pidió revisar la asignación de $1578 millones de pesos por parte del Core para reactivar la corporación Desarrolla Biobío. El ítem completo es para financiar todo el año 2022, incluidos los sueldos de quienes no son directores ad honorem @Cooperativa pic.twitter.com/Wf2jSO28Pb — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 29, 2021

"LADRÓN NO SOY"

El presupuesto de 1.578 millones de pesos fue aprobado por 22 votos a favor y uno en contra, precisamente el de Sandoval, quien en aquella discusión resaltó que se estaban aprobando dineros públicos para una corporación de la que eran directores financistas de la campaña a gobernador de Rodrigo Díaz.

Al respecto, el aludido contestó: "No he nombrado a ningún director, los que están todos fueron nombrados en una votación en que estuvieron presentes los actuales consejeros regionales".

Sobre el objetivo de los fondos, dijo: "Lo que queremos es que no tengamos funcionarios a los que les pagamos y que no existan productos de ese trabajo. Por lo tanto, viendo qué es lo que han hecho otras corporaciones de Maule, Araucanía, hemos tratado de incorporar, de acuerdo a los estatutos, las mejores prácticas que ahí están establecidas".

"No sé si es por ignorancia o perseverar en decir cosas que son falsas, este consejero trata de crear un hecho político de algo que no existe (...) No tengo ningún problema en que se investigue lo que se tenga que investigar, que se determinen todas las cosas, lo que no voy a hacer es que tengamos una corporación detenida en la que le pasemos dinero para que se le pague a personas en que no hayan productos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región", agregó el ex intendente.

Sobre la labor desde el 2018 a la fecha de Desarrolla Biobío, explicó Díaz: "Pedí una auditoría y que generáramos un proceso de planificación estratégica para identificar hacia dónde debíamos ir".

"Estamos en proceso de modificación de los estatutos actuales, vamos a corregir temas de gobernanza. Si hay algo de lo cual me puedo sentir orgulloso, es ser una persona que trata de hacer las cosas siempre súper apegado a los parámetros éticos; puedo cometer errores, por cierto, pero yo, ladrón no soy", remató.