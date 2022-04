Delegado presidencial de Arauco renunció por motivos de salud

El delegado presidencial de la provincia de Arauco, en la Región del Biobío, Javier Ponce, presentó su renuncia este viernes, aludiendo a motivos de salud.

Tras dar a conocer la noticia, Ponce explicó que "el motivo es por una enfermedad que estoy pasando, de un delicado estado de salud. Me tengo que operar dos veces, de dos situaciones graves y esto yo ya se lo había comentado a mi jefatura regional y a Interior, y ellos me pidieron que esperara hasta cuando hubiera una persona que me pudiera reemplazar".

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el nombre del reemplazante de Ponce.