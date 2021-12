Dirigenta denunció ataque a disparos en su casa en Tirúa

Ivonne Lubini, dirigenta de la fundación de víctimas de terrorismo en la macrozona sur, denunció haber sufrido un ataque a disparos en su casa en el centro de la comuna de Tirúa, Región del Biobío, en horas de la madrugada.

Según relató, el hecho ocurrió durante la noche, cuando se aprestaba para irse a acostar. En ese momento, "de repente siento los disparos y empiezan a caer las municiones arriba la casa".

Apuntó, como atacantes, a sujetos de "un auto, que salieron raudamente del lugar". Posteriormente "llamamos a Carabineros, toda la noche con un poquito de protección, porque no es mucho lo que ellos pueden hacer también".

"Pero el susto fue tremendo, vivo a una cuadra de Carabineros, en pleno pueblo", puntualizó, deplorando que "esta violencia está sin control".

Aseguró, de hecho, que es la "quinta vez" que sufre un ataque: "Primero me dispararon en mi vehículo con un fusil, posterior a eso me quemaron una vivienda, atacan mi casa particular, mi camioneta hasta hoy está llena de perdigones por el lado del copiloto", detalló.