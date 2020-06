Emilio Berkhoff quedó en prisión preventiva en caso por narcotráfico

En prisión preventiva quedó Emilio Berkhoff y los otros 10 imputados que fueron detenidos en un operativo antinarcótico de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región del Biobío.

Berkhoff, activista pro mapuche y sindicado como ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), fue detenido ayer por la PDI en el marco del desbaratamiento de una importante red de narcotráfico que operaba en distintas regiones del norte, centro y sur del país; preliminarmente se precisó, no obstante, que Berkhoff no era el líder del grupo.

Este martes, luego de tres horas de audiencia control y posterior formalización, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó la cautelar de prisión preventiva para los 11 imputados y decretó un plazo de seis meses para investigación.

AHORA| Juzgado de Garantía de Concepción decretó la prisión preventiva para los 11 detenidos en el operativo antinarcóticos de la PDI, entre ellos Emilio Berkhoff. 6 meses como plazo de investigación. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 16, 2020

"Hay una operación de una organización criminal de alto nivel. Hay 823 kilos de droga, que en el mercado deben estar en los 3.800 millones de pesos", detalló el director general de la PDI, Héctor Espinosa.

Afirmó también que "esta droga venía desde el norte hacia la zona sur, y hay un delito importante que no solo es narcotráfico, también hay munición".

"En el ultimo tiempo hemos visto la relación que en bandas criminales tienen narcotráfico, armas y robo", agregó.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, visitó la Región del Biobío, donde se refirió a la existencia de un presunto "narcoterrorismo" en la macrozona sur: esperará el resultado de las investigaciones para establecer si existe una relación entre hechos de violencia y delincuencia organizada, aunque advirtió que "hay ciertos antecedentes respecto a vínculos".