Encapuchados robaron camión y lo quemaron en Cañete

Un camión fue atacado por al menos cinco encapuchados armados este miércoles en la Ruta P-72S, a la altura del kilómetro 25, en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Según antecedentes preliminares, el grupo interrumpió el tránsito del camión y pese a que el conductor se resistió a la agresión, le robaron la máquina y la incendiaron.

Tras la agresión el afectado fue trasladado hasta el Hospital Intercultural Kallvu Llanka, ubicado en la comuna de Cañete.

El delegado presidencial para la Provincia de Arauco, Humberto Toro, informó que "una persona que fue víctima de un asalto relató que mientras llegaba a su casa, tras haber transportado abono en un camión, cerca de cinco sujetos encapuchados con armamento le quitaron las llaves de su camión, lo robaron, y también le habrían disparado".

Sin embargo, no presentó heridas de bala, dijo la autoridad: "La persona se encuentra bien, fue trasladada hasta el hospital de Cañete, no tiene lesiones y fue revisado con rayos por los médicos. No tenía ningún tipo de impacto balístico, por lo tanto, fue enviada a su casa".

Personal de Carabineros realiza diligencias para esclarecer el hecho e identificar a los autores del ataque.