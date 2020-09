Estupro y abuso sexual: Presentan querella contra educadora de hogar de menores

Una querella por estupro por parte de la Defensoría de la Niñez y otra por abuso sexual del Sename contra una educadora de trato directo del hogar Carlos Macera de Talcahuano, en la Región del Biobío, interpusieron ambas instituciones por delitos de significancia sexual contra un menor.

Acorde a los hechos descritos en la acción legal de la Defensoría de la Niñez, de manera reiterada entre el 1 de mayo de 2019 y el 7 de agosto de 2020, la mujer de 38 años mantuvo una relación con un menor de 15 años, llevándolo a su domicilio particular incluso, hecho que derivaría en un actual embarazo.

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, dijo que la mujer "lo que hizo fue afectar la indemnidad sexual de este adolescente, pero lo cierto es que también nos interesa que se indague con mayor profundidad la participación que pueden haber tenido la dirección de la residencia y también la responsabilidad que la cabe al Servicio Nacional de Menores, específicamente a la Dirección Regional del Biobío, a través de la oficina de protección de derecho".

"Los antecedentes que tenemos es que esta educadora está embarazada y dentro de las diligencias que estamos solicitando están la determinación del perfil de ADN de la guagua que está esperando", añadió.

Versión del Sename

Desde el Sename Biobío, en tanto, a través de un comunicado señalaron que los hechos de violencia registrados los últimos tres días, están relacionados con el despido de trabajadoras que encubrieron el hecho.

"Sename solicitó al organismo colaborador suspender de funciones a la educadora, pero tras analizar el caso la fundación decidió despedirla", expuso.

Agregando que "la fundación informó al servicio que otros integrantes del equipo de la residencia estaban al tanto de lo que había ocurrido, pero no lo habían comunicado ni denunciado. Ante ello, Sename solicitó cambiar la mayor parte de dicho equipo, lo cual ya fue ejecutado por los encargados".

"Al menos una de las personas desvinculadas habría influido para que los niños y jóvenes provocaran daños a la infraestructura de la residencia", apuntan en el comunicado.

Funcionarios despedidos

El hogar Carlos Macera es dependiente de la Fundación Ciudad del Niño "Ricardo Espinosa" que es de tutela del Arzobispado de Concepción.

El abogado de esta entidad, Roberto Valdés, señaló que ellos se enteraron tras acceder a conversaciones que quedaron guardadas en un computador de uso común del hogar, razón por la cual también se querellaron.

Acto seguido, se despidió a 13 funcionarios. "Cuando estas situaciones ocurren, las personas tienen que poner en conocimiento de la dirección y eso no se hizo. No le puedo decir que se encubrió o fue culposo, pero si es una falta grave", precisó.

En cuanto al estado de gravidez de la mujer querellada, Valdés precisó que "eso no es efectivo, en un prinicipio era parte del rumor que esta persona estaba embarazada, eso lo descartamos de plano, porque solicitamos el certificado médico que acreditara la condición, los presentó y la verdad es que no está embarazada, lo que no quita ningún mérito a la querella".