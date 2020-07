El saliente gobernador de Concepción, Robert Contreras, descartó que su renuncia se haya debido a "motivos personales" y aseguró que "al Presidente no se le dice que no".

Una jornada después de dejar el puesto, Contreras manifestó que "siempre cuando se le pide la renuncia a un funcionario de Gobierno de confianza, uno tiene que estar dispuesto y disponible siempre porque al Presidente y al Gobierno no se le dice que no".

"Yo presenté mi renuncia en base a una petición que se me hace y en este sentido yo cumplo disciplinadamente con dejar el cargo para que el Gobierno tome la decisión de poder colocar en la Gobernación Provincial de Concepción a otra persona que a lo mejor cumpla con el perfil de trabajo que se necesita para esta etapa, como hoy día pasa con los ministro de Estado", recalcó.

Contreras aseguró que no ha hablado con ninguna otra autoridad y que solamente ha recibido un mensaje de Whatsapp del intendente Sergio Giacaman, quien esperaba que "le vaya bien".

El ex gobernador de Concepción, Robert Contreras, confirmó que su salida no fue voluntaria ni por problemas personales, "pero al presidente no se le dice que no". Dijo que a 24 horas de su salida, solo recibió un WhatsApp del intendente deseándole suerte. @Cooperativa pic.twitter.com/DzQSkxNhUB