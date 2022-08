Gobierno modificará contratos de concesión de la Ruta 5 Sur para elevar la seguridad

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que se firmará la modificación del contrato de concesión de la Ruta 5 Sur en el tramo de Collipulli hacia Temuco, con el fin de dotar de mayor seguridad a la carretera.

La autoridad de Gobierno confirmó que "en el caso de la ruta que va de Collipulli a Temuco, se ha acordado una modificación del contrato de concesiones con la concesionaria de la Ruta 5 Sur, y esto incluye cámaras de televigilancia, cámaras térmicas, pórticos de lectura de patente, iluminación en determinados trayectos de la Ruta 5 Sur".

Sobre el financiamiento, Mosalve indicó que "al final, la modificación del contrato se hace justamente porque el Estado se hace cargo, no tiene forma de obligar a la concesionaria a instalar esas condiciones de seguridad si no están establecidas en el contrato y, por lo tanto, lo que el Gobierno está haciendo es justamente modificar los contratos, y evidentemente eso implica un costo fiscal. No hay alza de peaje".

EL GOBIERNO DEBE REUNIR LOS VOTOS PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Al respecto, la parlamentaria Joanna Pérez (DC) señaló que "vamos a ver en qué va esto, si es que aumenta el costo de la concesión, en cuánto se está negociando esto o si es una mera voluntad de la empresa, yo lo dudo".

"Los temas de concesiones no deja de ser, hoy día tenemos portonazos, encerronas y las concesionarias dicen que casi no tienen responsabilidad en la seguridad, entonces es un tema que vamos a ver. Esto es algo que habían pedido hace meses los transportistas cuando estuvieron paralizados, en ese minuto el subsecretario Monsalve -insisto- ofreció un proyecto de infraestructura crítica, eso no lo pudieron cumplir como Gobierno, porque no contaron con los votos del propio oficialismo, y parte de la derecha también se quiso dar un gusto", fustigó.

"Yo hago un llamado al subsecretario Monsalve, al Ministerio del Interior y también al conglomerado de Gobierno que ponga los votos para sacar el proyecto de infraestructura crítica", sentenció.