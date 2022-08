Gobierno Regional del Biobío contrató a ex director de la PDI como asesor de seguridad

El Gobierno Regional del Biobío contrató a Sergio Claramunt, ex director de la PDI en la zona, como asesor de seguridad.

Pese a que el GORE no tiene ninguna competencia referida a políticas de seguridad ni tampoco ninguna potestad sobre las policías o sobre dirección de investigaciones judiciales, pero sí tiene facultad para financiar proyectos en este ámbito.

En esta línea, Claramunt explicó que su rol será de análisis del comportamiento del crimen y toma de decisiones respecto al financiamiento de instrumentos que permitan elevar la sensación de seguridad.

"Es un análisis macro de la seguridad, (...) un análisis de mediano, largo plazo que hay que ir haciéndolo día a día", dijo el ex jefe policial, que apuntó que "el Gobierno Regional es súper importante por cuanto articula y tiene inversión en todo lo que es seguridad".

