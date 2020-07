Gobierno se querella por incendio y anuncia que reconstruirá las escuelas quemadas en Arauco

El Gobierno en el Biobío confirmó la interposición de una querella por el delito de incendio que afectó a la escuela Ana Molina de Tirúa, la tercera quemada en menos de ocho días en la Provincia de Arauco.

Junto con aquello la respuesta a los grupos que no quieren que el Estado llegue a la zona, se anunció la reconstrucción de todos los recintos educacionales.

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, dijo que "esto claramente es una acción terrorista que nos solamente destruye sino que busca infundir miedo, les quiero decir a esas personas que si ellos quieren menos Estado les vamos a responder con más Estado".

"Una vez más queda demostrado la falta de compromiso con la comunidad de estos terroristas, delincuentes, que no solamente le han quitado fuentes de trabajo a emprendedores, la vida a personas, ahora no conforme con todo lo anterior buscan generar daño en nuestros niños. Si ellos quieren que no reconstruyamos los colegios, los vamos a reconstruir", añadió.

Por su parte el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, apuntó a que se debe encontrar a los responsables de quemar las escuelas.

Respecto al futuro de los menores al momento de volver a clases, la autoridad comunal indicó que se debe "buscar los recursos para reconstruir escuelas provisorias en una primera etapa, que significan escuelas modulares que podamos instalarlas rápidamente".

"En un par de meses se van a reanudar las clases, el desafío en ese momento es tener los módulos instalados, no está en mi mente y la comunidad relocalizar a los alumnos", añadió.