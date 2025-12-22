Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Hospital intercambió erróneamente los cuerpos de dos bebés en Los Ángeles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las familias fueron informadas cuando realizaban las despedidas previas a la sepultura.

Hospital intercambió erróneamente los cuerpos de dos bebés en Los Ángeles
Un grave error quedó al descubierto en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, en la región del Biobío, luego de que dos bebés fallecidos fueron entregados equivocadamente a las familias correspondientes, situación que fue informada cuando ya se realizaban las despedidas previas a la sepultura.

Según dio a conocer Meganoticias, ambos bebés murieron antes de nacer en el recinto hospitalario y, horas después, fueron entregadas a sus familias, provenientes de las comunas de Laja y Mulchén.

Sin embargo, fue el propio establecimiento el que posteriormente confirmó que los cuerpos habían sido intercambiados producto de un error en el procedimiento.

A través de un comunicado, el hospital aseguró que "se produjo un error —excepcional— en el momento de la entrega de un mortinato, situación que causó daño y dolor a las familias involucradas, el que comprendemos y lamentamos profundamente".

"Desde que se tomó conocimiento de lo ocurrido, la Dirección del establecimiento se constituyó de inmediato en el lugar para conversar con las familias afectadas, ofrecer disculpas, disponer acompañamiento médico, y posteriormente, apoyo psicosocial", comentaron.

El establecimiento aseguró haber iniciado un sumario administrativo con el fin de esclarecer lo sucedido, establecer eventuales responsabilidades y reforzar los protocolos asociados a este tipo de procedimientos, para evitar que situaciones similares se repitan.

