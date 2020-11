Intendente del Biobío "en reflexión": Le quedan cuatro días para renunciar si quiere ser candidato a diputado

En estado de "reflexión" se declaró el intendente del Biobío, Sergio Giacaman (UDI), mientras campean las especulaciones respecto a una inminente renuncia suya para ser candidato a diputado el próximo año.

La ley lo obliga a dimitir a más tardar este sábado 21 de noviembre, si no quiere quedar inhabilitado para dicho proceso eleccionario. Se prevé que compita por el Distrito N°20 (que incluye las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé), para ocupar el escaño que hoy pertenece a Enrique Van Rysselberghe (UDI), imposibilitado de repostular por estar cumpliendo actualmente su tercer periodo.

Consultado hoy por el asunto, Giacaman contestó: "Hasta aquí no he tomado ninguna decisión; de hecho, no he presentado carta de renuncia, no he escrito nada... Me podría declarar en reflexión".

"Creo en el servicio público, creo en la política y, por eso mismo, estoy como intendente y he tratado, desde este rol, de servir de la mejor manera posible a la región", señaló.

"La vida es dinámica, pero yo te diría que estoy un proceso de reflexión", insistió: "Es lo que estoy viviendo y, efectivamente, es lo que estoy haciendo", sentenció.

"No le hace bien a la región"

En medio de esta indefinición, desde el mismo partido de Giacaman surgen críticas, pues su salida la dan por hecha.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) reclamó que el intendente "está en su derecho en declararse en ese estado (de 'reflexión'), pero seguir dilatando una decisión como ésta no le hace bien a la región ni al país".

Bobadilla dijo que, frente a las parlamentarias del próximo año, "las autoridades debieran tener una decisión tomada", y en caso de haberlo resuelto, "que no lo comuniquen es perjudicial para la región y el país".

El diputado dijo estar muy seguro de la salida de Giacaman, porque "nos han llamado de algunos ministerios, y hemos hecho algunas sugerencias (para la sucesión), que espero, sean acogidas".