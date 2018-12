Lodos del barco Seikongen fueron arrojados en la Región del Biobío

En la planta de tratamientos Hidronor de Copiulemu, Región del Bíobio, fueron depositados los 90 metros cúbicos de lodos que aún estaban en Puerto Montt en un vertedero del sector Panitao, materia en descomposición que fue llevada desde la nave Seikongen, que se hundió en la bahía Pilpilehue, de la comuna de Chonchi, en octubre del año 2017.

La seremi de Salud de Los Lagos, Scarlett Molt, afirmó que "se cumplió con toda la norma sanitaria y no fueron mas de 90 metros cúbicos y fue mucho menos de lo que fue en noviembre y los últimos entes fiscalizadores fue la seremi de la región del Bíobío".

En tanto, el acalde de Osorno, Jaime Bertín, señaló que "esto no me da la razón a mí como alcalde, le da la razón a la comunidad de Osorno, que de manera unánime se organizó para alzar la voz y no aceptar que los lodos lleguen a la comuna".

A su vez, el concejal de Osorno, Osvaldo Hernández, comentó que hay alegría en la comunidad por los resultados que hubo por los diversos recursos de protección que se interpusieron y remarcó que "es una pena que los lodos vayan a otra región, pero es una alegría para nosotros, porque nadie nos aseguraba que eso no trajera ácido sulfhídrico".

Con este último trámite, la autoridad dio por cerrado todo el proceso de descarga de los salmones descompuestos que quedaron a bordo del Seikongen en octubre del año pasado.