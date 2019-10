Mujer cambió número del Loto que le recordaba a su ex y se hizo rica

A mediados de septiembre, la Polla chilena buscaba a una persona que había ganado más de 3.200 millones de pesos en el Loto en el sorteo del 10 del mes pasado. Al fin apareció en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, y posee una historia curiosa.

Se trata de una afortunada ganadora, quien al enterarse que había ganado esa fortuna llegó a las oficinas de Polla a cobrar su premio. La mujer no reveló su identidad, pero detalló cómo llegó al número de la suerte.

Tras ganar mil pesos en un sorteo anterior del Loto, jugó nuevamente. La diferencia es que cambió uno de sus números favoritos por el 7, que es considerado de la suerte para muchos en el mundo, según informa La Tribuna.

La cifra original, que fue cambiada, era de una fecha que compartía con su ex marido, de quien está divorciada. Número nuevo, vida nueva con 3.280 millones de pesos, que piensa invertir en propiedades.

"Me enteré por la prensa, recién el viernes mientras estaba trabajando. Saqué mi boleto y empezamos a ver número por número y no me lo podía creer cuando me di cuenta que tenía el boleto ganador", contó la suertuda.