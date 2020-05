Otra vez el hogar Nido de Hualpén: Defensora de la Niñez denunció presunta adopción ilegal de menor

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, denunció ante la Fiscalía Regional del Biobío un presunto caso de adopción irregular de una menor que vivía en el ya cerrado hogar Nido de Hualpén, organismo colaborador del Sename en el Biobío, sobre el que pesan recientes acusaciones por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil contra dos menores de seis y ocho años.

Muñoz señaló que "hemos recibido una denuncia que se relaciona con la posible adopción ilegal de una niña que se encontraba en la residencia Nido, razón por la cual hemos presentado la denuncia a la Fiscalía Regional del Biobío y esperamos que el Ministerio Público realice con la máxima rápidez y profundidad esta investigación porque reviste la máxima gravedad".

"Existen antecedentes de otras personas que, si bien no han recurrido directamente a la Defensoría de la Niñez, estarían denunciando procedimientos irregulares en el ámbito de la adopción de niños y niñas que se encontraban en esa residencia, esto es preocupante", agregó.

La defensora pidió una rápida indagatoria, debido a que tal como reveló el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 17 de los 23 niños que quedaban en Nido, antes del cierre, estaban declarados como susceptibles de ser adoptados.

Al respecto, la directora regional del Sename Biobío, Ximena Morgan, dijo que "no hemos recibido denuncias propiamente tal, lo que he visto es lo que ha aparecido en los medios. He pedido que se vieran esos casos en particular y también estamos indagando más ampliamente para tener nosotros la tranquilidad y dar a conocer y evaluar esas circunstancias, pero los casos de adopción son reservados y no puedo hablar de un caso en específico en sí".

Vía comunicado la institución añadió que "en relación con detalles específicos de un caso de adopción, la Ley 19.620 establece que todos los antecedentes del proceso son reservados, y determina sanciones para quienes los revelen (artículos 39 y 40)".