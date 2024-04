Pescadores se movilizaron en varias comunas del Biobío: Acusan "tozudez" del Gobierno

Los pescadores artesanales de la Región del Biobío estuvieron movilizados desde primera hora de este martes, en protesta contra la negativa del Gobierno de autorizar la captura de caballa para contrarrestar la imposibilidad de pescar sardina anchoveta.

Los trabajadores se manifestaron en varios puntos de las comunas de Tomé, Coronel, Lota y Talcahuano: afuera de caletas y de los puertos de Talcahuano y San Vicente, con barricadas incendiarias y cortando el tránsito. Asimismo, amenazaron con salir a bloquear caminos en la Provincia de Concepción.

Con barricadas por parte de pescadores artesanales pelágico de la Región del Biobío en distintos puntos, de manera simultánea, parte jornada de movilizaciones para forzar al Gobierno a que ceda en autorizar pesca de caballa y fauna acompañante por falta de sardina @Cooperativa pic.twitter.com/BHm1wZemh1 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 2, 2024

La movilización se concretó luego de que las negociaciones de ayer, en la Dirección Zonal de la Subsecretaría de Pesca, finalizara sin acuerdos.

"Desde el jueves estamos en conversaciones con el Gobierno. El problema es que hoy día la temporada se ha presentado con pesca recluta, de bajo tamaño, la pesquería de sardina anchoveta, que es la más importante de la región, y estamos en veda (...) Y tenemos en la puerta de nuestras caletas caballa con jurel, entonces le pedimos al Gobierno que nos viabilice la pesquería de la caballa con fauna acompañante de jurel, pero no hay ninguna opción de parte del Gobierno", explicó César Jorquera, presidente de la Asociación General de Pescadores Artesanales de San Vicente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).

"Ayer le propusimos un montón de fórmulas para llevar adelante esta pesquería, y la verdad que el Gobierno nos cerró todas las puertas. Hoy día llegamos a esto debido a la tozudez y a la porfía de parte del Gobierno", fustigó.

Desde la Mesa Pelágica del Biobío, el dirigente Pedro Ramírez complementó que "es necesario que nos den una cuota de jurel para poder sacar esa caballa. El Ejecutivo no quiere reconocer que es una plaga (de ese pez) la que tenemos instalada en la región, pero los que somos embarcados acá vemos cómo está la biomasa instalada afuera, y no nos dejan trabajar el recurso. Hemos tenido una temporada mediocre de sardina y anchoveta, pero no lo quieren entender".

"En este momento, no hay mucha anchoveta ni sardina, producto de que el jurel y la caballa se han comido las especies, y necesitamos salir a buscar el recurso porque la cuota de sardina, para todo el rubro de los pescadores, ha estado muy mala este año", coincidió su par Matías Canales.

GOBIERNO MANTIENE LA APERTURA

Ante las manifestaciones, el ministro de Economía, Nicolás Grau, relevó que "nuestra legislación determina que hay una definición más bien científica del nivel de cuota total que se puede extraer, y también está estipulado cómo eso se distribuye entre los distintos actores. Pero eso no significa que no podamos llegar a un acuerdo o una conversación respecto a, en el marco de esa institucionalidad, poder buscar una solución que sea razonable para quienes hacen estas solicitudes".

Para estos fines, la autoridad anunció una reunión virtual entre las partes, que iniciará a las 11:30 horas de este miércoles.

Por otra parte, Carabineros actuó al menos en dos puntos complejos donde se desarrolló la movilización, a la salida del Puerto San Vicente, en Talcahuano, y en el sector de Lo Rojas, en Coronel, que afectó al servicio del Biotrén.

Con todo, el Gobierno estudia una querella en contra de las siete personas detenidas, así como los denominados "instigadores" de la protesta.

Por protestas simultáneas de pescadores en Lo Rojas, Coronel, el Biotren no sale desde la Intermodal y el servicio parte y termina en Estación Laguna Quiñenco. Se mueven en Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé @Cooperativa https://t.co/TkAbWHCPkz pic.twitter.com/sEg1eVOJ97 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 2, 2024

Las protestas se realizan en paralelo a las de los trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato, que se mantienen movilizados debido al anunciado cierre de la empresa y también han levantado barricadas en Talcahuano.