Profesora ciega de Concepción lanza canción y videoclip en honor a su perra guía

Una canción tributo para concientizar sobre la labor de los perros de trabajo lanzó María José Vergara, una profesora diferencial de Concepción, cuya inspiración es su propia compañera de vida: Emma, perra guía con la que comparte desde fines de 2019.

Vergara es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, ex presidenta de la Corporación de Mujeres con Discapacidad Visual y eligió este 29 de abril porque es el Día Internacional de Los Perros Guía.

Cuenta que a inicios de este año, un día, tomó su guitarra y Emma se sentó inmediatamente a sus pies: "Ahí me di cuenta de que era necesario crear una canción para ella.. Es tanto el vínculo que tenemos que el coro salió de forma muy natural, todo fluyó".

VIDEOCLIP

La obra -que lleva el nombre de "Emma"- fue publicada en el canal de Youtube de la propia compositora, quien grabó un videoclip durante este mes junto a la productora penquista "Radar".

"Todo esto es para concientizar sobre la importancia de estos compañeros guía, terminar con ciertos mitos, como que siempre están bajo trabajo. Eso no es así: un perro guía tiene horarios de descanso, socializa, juega como cualquier otro", dijo María José a Cooperativa Regiones.

"Falta mucha educación al respecto. Muchas veces los taxistas no me han llevado pensando que la perra puede hacer sus necesidades a bordo. Estos animales son entrenados para que eso no ocurra. Me han impedido entrar a locales, etcétera... Eso es falta de conocimiento, y en este día y con esta canción, quiero ayudar a acabar con eso y mostrar lo relevante que es Emma para mí, que soy una persona que no ve nada", agregó.

Respecto al videoclip, adelanta que tiene herramientas de accesibilidad universal: cuenta con lengua de señas, subtítulos en contraste y descriptivos, y sonidos ambiente.