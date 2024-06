Quiso denunciar a vehículo que la mojó tras intensas lluvias y fue duramente cuestionada

Una argentina radicada en Concepción quiso denunciar el momento en el que un vehículo la mojó mientras caminaba por el centro de la ciudad en un día lluvioso, pero su acusación fue duramente cuestionada por una funcionaria de Carabineros.

Se trata de Florencia Moncalvillo, quien momentos antes observaba cómo los peatones se veían obligados a cruzar por la mitad de la calle, porque las esquinas estaban inundadas.

Fue entonces que grabó el momento exacto en el que el auto le arrojó agua mientras pasaba por al lado de ella, por lo que se dirigió a una comisaría para denunciar la situación bajo el artículo 22 de la ley 18.290, que establece que "en caso de haber agua en la calzada, el conductor cuidará que ésta no moje la acera ni a los peatones".

Sin embargo, la funcionaria de Carabineros que la atendió se negó a tomar su denuncia, ya que consideró que no era "responsabilidad del vehículo que haya harta agua. Yo no lo veo que él vaya así con intención de tirar agua. No veo en ninguna parte que el vehículo la haya mojado con alguna intención".

Por otro lado, la funcionaria le recriminó que la joven haya cruzado la calle por un paso no habilitado, y le dijo que se dirigiera a la municipalidad para denunciar el mal estado de las calles.

"Entonces queda claro que la ley no se cumple", fue el reclamo que hizo la argentina tras intentar dialogar con la carabinera.