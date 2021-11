El diputado por la Provincia de Concepción Leonidas Romero confirmó que renunciará a Renovación Nacional para integrarse a la filas del Partido Republicano de José Antonio Kast.

El anuncio se conoce un día después de su reelección como diputado en cupo RN, aunque advirtió que él había comunicado a la directiva su decisión.

"Francisco Chahuán tiene claro que en marzo del próximo año yo renuncio a Renovación Nacional y me voy con todo al Partido Republicano. ¿Por qué en marzo? Yo cumplo mi palabra: cuando fui electo y asumí firmé un compromiso con RN y lo voy a cumplir hasta el último día y una vez que termine este periodo, ellos saben ya que yo renuncio inmediatamente", sostuvo Romero.

Agregó que "uno de mis defectos, aparte de ser chico, pelado y cabezón, es que digo las cosas antes, así como lo dije antes a la mesa de mi partido que mi candidato no era el señor (Sebastián) Sichel y sí José Antonio Kast. Siempre lo he dicho antes, no me gusta andar con cosas escondidas ni mentiras. De hecho lo ratifiqué la última semana antes de la elección en el almuerzo de la bancada; al presidente de la bancada Leopoldo Pérez le dije que terminando este periodo renuncio y me dijo que lo tenían claro".

Leonidas Romero obtuvo la reelección con 11.777 sufragios y accedió en el cuarto cupo obtenido por el pacto Chile Podemos Más en el Distrito 20. Aseguró además que será su último periodo parlamentario ya que no buscará otra reelección.