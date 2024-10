Servicio de Psiquiatría del Hospital de Concepción cumple dos días en paro

Los funcionarios del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Conceopción y de los Centros de Salud Mental (Cosam) del Servicio de Salud local cumplieron este martes dos días de paralización, frente al "nulo avance en cumplimiento de compromisos" por parte del Gobierno.

Los trabajadores demandan el cierre de la brecha que existe tanto en salarios como infraestructura, entre otros requerimientos por los que -sostienen- llevan una década esperando soluciones. Las demanas "tienen que ver básicamente con hacinamiento en las distintas instituciones de salud mental; condiciones dignas de trabajo; en algunos (Cosam) tenemos quiebres de stock para los medicamentos. Son peticiones que se han ido solicitando desde hace mucho tiempo, y a la fecha no ha habido avance", detalló Rosita Mora, vocera de la Fenpruss Biobío, que advirtió que "la movilización no se va a detener hasta que no haya avance".

El Servicio de Salud Concepción señala que algunas las exigencias dependen del nivel central, por lo que está elaborando una propuesta que pueda ser aprobada por el Ministerio de Salud para dar respuestas a los funcionarios.