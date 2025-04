Sistema frontal amenaza búsqueda de pescadores desaparecidos en Coronel

Preocupación ha generado el anuncio del sistema frontal que llegará en las próximas horas a las costas de Coronel, Región del Biobío, donde continúa la búsqueda de los siete pescadores de la embarcación "Bruma" que zozobró hace más de 10 días.

La condición climática traerá consigo 20 mm de lluvia para esta tarde noche y mañana, acompañado de vientos, mientras también existe advertencia de marejadas. Se estima la situación que afecte las labores de búsqueda que realiza la Armada junto a pescadores artesanales.

"Se encuentra vigente una alerta temprana preventiva por un sistema frontal que afectará la región a partir de esta noche, miércoles 9 de abril, y principalmente durante la madrugada y el día de mañana, jueves 10 de abril", detalló el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alejandro Sandoval.

La autoridad explicó que "este sistema frontal afectará con vientos considerables especialmente en el sector cordillerano y con lluvias intensas en un corto periodo de tiempo a principalmente el sector del litoral y la cordillera de la costa".

"Es posible que tengamos tormentas eléctricas y está vigente un aviso por manejadas que están afectando a la zona costera de la Región del Biobío", agregó el jefe local de Senapred.

Por otro lado, la Armada confirmó que extenderá de manera oficial la labor de salvataje hasta el próximo domingo, supeditada su continuidad a hallazgos de interés que pudiera captar el buque Cabo de Hornos el sábado. De lo contrario, se acaba la rebusca.

AHORA| Armada buscará a los 7 pescadores artesanales desaparecidos en el Biobío hasta el domingo 13 de abril, supeditada su continuidad a hallazgos de interés que pudiera captar el Cabo de Hornos el sábado. Si no los hay, se acaba la rebusca @Cooperativa pic.twitter.com/SPeR8B10Qi — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 8, 2025

Familia de tripulante del "Cobra" desaparecido cuestiona a Blumar

En paralelo, continúa la búsqueda de Juan Sanhueza, tripulante del buque "Cobra" - embarcación sospechosa de causar el accidente de la lancha "Bruma"- que debía declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI) pero desapareció.

Ayer, el gerente de la Pesquera Blumar, Gerardo Balbontín, señaló que Sanhueza era vigía la noche del naufragio: "Efectivamente estaba en uno de los turnos que ocurrió en la noche del accidente del Bruma", indicó.

Durante este miércoles, su familia y su abogado criticaron a la empresa, porque consideran que se le está endosando una responsabilidad que no es tal.

"Como familia obviamente no perdemos la esperanza, vamos a buscar a mi padre hasta el último de los días. Vamos a agotar todos nuestros medios, no importa el tiempo que dure esto, pero a nuestro padre lo vamos a encontrar. Cueste lo que cueste, voy a tener a mi padre conmigo", dijo Pablo Sanhueza, hijo del tripulante.

"Blumar ha sido súper negligente con nosotros. Más que un llamado y ofreciendo un psicólogo para mi madre, no (ha dado más ayuda a la familia). Me llaman una vez al día, al término de la jornada, y sería todo. Han sido súper negligentes en ese sentido. Han dicho cosas que no son ciertas", aseguró.

En tanto, Misael Ocares, abogado de la familia, destacó que "la búsqueda está siendo cada vez más intensa. Nos informaron de que hay prioridad en la búsqueda de Juan, toda vez que Juan también está vinculado con otro caso que es de relevancia nacional en estos momentos".