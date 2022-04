Alcalde denunció que Longaví no tiene vehículos policiales para el patrullaje de Carabineros

El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, denunció que la comuna se encuentra sin dotación de vehículos policiales para el patrullaje territorial de Carabineros.

La falta de vehículos institucionales se evidenció en el accidente de tránsito ocurrido este domingo en el kilómetro 8 de la ruta L-491 donde murieron un hombre de 24 años y dos mujeres de 18 y 15 años respectivamente.

Al lugar no pudo llegar Carabineros de la comuna por lo que se debió despachar personal de la prefectura de Linares para la emergencia.

"Yo he tomado contacto con el capitán de Carabineros y me dice que no tiene vehículos, que los que hay están en malas condiciones, nosotros les entregamos una camioneta nueva que ahora está fundida. Les dijimos que nosotros la reparábamos y dijeron que era problema de Carabineros y no fueron capaces de arreglarla", dijo el alcalde.

El jefe común agregó que Carabineros "se encuentra sin dotación de vehículos e hice un documento oficial para la ministra del Interior, y todas las autoridades políticas y policías a los que les hice saber que no es posible que una comuna de 33 mil habitantes, se encuentre sin carros policiales".

#Maule: Alcalde de @IMLongavi Cristian Menchaca acusó que en la comuna, @Carab_Maule no cuenta con patrullas, la falta quedó evidenciada tras el fatal accidente de ayer que dejó tres personas muertas hasta donde las unidades móviles de la institución no llegaron @Cooperativa pic.twitter.com/1cZP2HG0aS — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) April 4, 2022

Desde la Gobernación del Maule indicaron que durante la semana serán entregados 12 carros policiales a la provincia de Linares, donde está contemplado un vehículo para Carabineros de la comuna de Longaví.