Carabinero sospechoso de femicidio aparece vinculado al caso de Álex Núñez, muerto tras golpiza en Maipú

Este domingo pasará a control de detención el ex subteniente de Carabineros Gary Valenzuela Ramos, el único sospechoso del femicidio de una funcionaria de ese mismo estamento policial en la Región del Maule.

La víctima, Norma Vásquez Soto, fue hallada muerta al interior de un automóvil en un motel de Linares.

La carabinera pertenecía a la 26° Comisaría de Maipú y, según las informaciones preliminares, había denunciado ante la jefatura de la institución al sospechoso por intento de abuso sexual.

Pero el nombre de Gary Valenzuela también aparece en otra denuncia, enmarcada en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la muerte de Álex Núñez tras haber sido golpeado por personal de Carabineros en las afueras de la estación de Metro Del Sol, en Maipú, el 20 de octubre de 2019, en el inicio del estallido social.

Uno de los antecedentes que fundan la indagatoria por ese caso es la denuncia de un subteniente de la 25° Comisaría que aseguró que algunos de sus compañeros -a quienes identifica con nombre y apellido- intentaron ocultar las circunstancias de la golpiza que le habrían dado a la víctima e inculparlo a él por este hecho.

El testimonio, que fue recogido por la querella que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en febrero pasado, señala que el funcionario cuenta los hechos "con la finalidad de que se esclarezcan los hechos fehacientemente, puesto a lo que es algo gravísimo, que va en contra de los principios y los valores institucionales".

De acuerdo a su relato, el 23 de octubre, cuando ya se conocía en redes sociales sobre la golpiza fatal propinada a Núñez, se le acercó el subteniente Gary Valenzuela, quien -según él- le manifestó textualmente: "Mi teniente, le quiero contar algo porque le tengo buena, pero no le diga nada a mi teniente Eduardo Toledo. Lo que pasa es que durante la noche y hoy en la mañana me estuvo llamando mi teniente Eduardo Toledo, diciéndome que declaráramos lo mismo si nos citan a declarar o van a la comisaría a preguntar algún antecedente. Lo que pasa es que al parecer hay un video donde mi teniente Eduardo Toledo sale apuntado a una persona, pero no le dispara, y posteriormente salgo yo golpeando a una persona y sé que nos pueden cagar".

"Mi miedo es que el carabinero Maldonado declare la verdad porque él me tiene mala, y si le estoy contando esto es porque mi teniente Eduardo Toledo me pidió que dijéramos que vimos a las motos pasar por ahí, pero que nosotros no teníamos nada que ver, así que tenga cuidado con mi teniente Toledo, porque lo quiere cagar por lo que me dio a entender, se quiere salvar porque está asustado", añadió.

Asimismo, Valenzuela quiso que el denunciante supiera del acuerdo que planteó Toledo porque también "me pidió que dijéramos que vimos a las motos pasar por ahí, pero que nosotros no teníamos nada que ver, así que tenga cuidado con mi teniente Toledo, porque lo quiere cagar, se quiere salvar, porque está asustado".

El denunciante tuvo en cuenta esta conversación al momento de declarar en la Fiscalía Administrativa (Fisad) de la Prefectura Central, señalando en la denuncia que "fui enfático en aclarar que yo el día de los hechos no salí con ningún tipo de bastón y que de los seis motoristas que andábamos, sólo uno portaba un bastón isomer, por lo que era imposible que nosotros fuéramos los agresores".

"En ese mismo acto, mi mayor Bonilla me señala: 'Diga la verdad, porque hay declaraciones que indican que los motoristas se encontraban con una persona de vestimenta negra en el suelo, no que lo golpearon, pero que sí estaban ustedes con él'", dichos que lo alertaron de inmediato.

"Automáticamente, por deducción, me percaté de que el día anterior habían ido a declarar a la Visad el subteniente Eduardo Toledo, el suboficial Orlando Sepúlveda y el cabo segundo José Ramírez, quienes, a mi parecer, se pusieron de acuerdo para declarar y que coincidieran las versiones, ya que coincidía con lo que el subteniente Gary Valenzuela me señaló", remarcó, antes de afirmar que negó haber agredido a alguien el día de la golpiza a Núñez.

Cuando regresó a la Comisaría, el subteniente entró al casino de oficiales, donde estaban el mayor Del Río, el capitán Mansilla y varios subtenientes, entre ellos Eduardo Toledo sentado en un sillón, y Mansilla le preguntó al denunciante cómo le fue al entregar su declaración.

"A lo que respondo 'bien, mi capitán, lo único que al parecer el subteniente Eduardo Toledo declaró puras estupideces en la Fisad'. Mirando a la cara al subteniente Eduardo Toledo le digo a viva voz: 'tú, en qué momento me viste con una persona en el suelo el día domingo, porque al menos yo no estuve con ninguna persona lesionada'", relató el subteniente.

El uniformado prosiguió su narración afirmando que le dijo a su capitán "'voy a pedir diligencias para esclarecer los hechos, porque yo sé que tú te pusiste de acuerdo para declarar', a lo que el subteniente Eduardo Toledo demuestra un claro nerviosismo, agachando la cabeza y no responde nada al respecto".

Asimismo, el policía dio fe de la versión de uno de los amigos de Núñez, quien aseguró que fue golpeado por Carabineros, subido a un furgón y trasladado a una unidad policial tras no lograr arrancar de ellos en la misma jornada.

"También coincide con lo ocurrido esa noche, puesto que el subteniente Valenzuela efectivamente trasladó a una persona desde las inmediaciones del Metro El Sol a la 25° Comisaría", manifestó, añadiendo que en esa jornada "anduve patrullando las inmediaciones del Metro El Sol, por lo que sería normal que haya declaraciones que vieron las motos pasar".