La seguidilla de robos y asaltos violentos que ha azotado a la ciudad de Talca llevó a que la Cámara de Comercio de la ciudad, criticara la falta de un coordinador regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

La cartera se encuentra vacante desde el pasado 8 de julio, fecha en que María Paz del Valle, que desempeñaba esa función, asumió como directora regional del Injuv.

"Que no tengamos encargado regional de Seguridad Pública demuestra que no existe la preocupación de atacar la delincuencia en profundidad. Esperamos que la autoridad entienda que hay que trabajar el tema de manera diligente", aseguró el presidente del gremio, Fernando Jiménez.

"Seguimos trabajando"

El gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, salió al paso de la crítica de los comerciantes: "El que no haya un coordinador regional nombrado oficialmente no significa que la institución no funcione. Seguimos trabajando en el combate contra la delincuencia y con un subrogante (Rodrigo Assadi), que tiene vasta trayectoria en la materia", dijo la autoridad.

Desde la Gobernación de Talca afirmaron que se encuentran en la búsqueda de la persona que represente oficialmente a la Subsecretaría de Prevención del Delito en el Maule.