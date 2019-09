Corte Suprema ordenó a mujer a retomar tratamiento por tuberculosis

La Corte Suprema ordenó a una mujer de Santa Olga retomar su tratamiento por tuberculosis multidroga resistente, luego que lo abandonara asegurando no tener la enfermedad.

María Letelier, de 68 años, plantea que fue mal diagnosticada en el Hospital de Talca en agosto de 2018, ya que se le advirtió que solamente tenía 15 días de vida y que era un riesgo para la población cercana.

El centro hospitalario asegura que Letelier es un alto riesgo para la comunidad y que su enfermedad podría transformarse en una epidemia sin precedentes.

Sin embargo, la mujer se ha realizado ocho exámenes de bacilococos alternativos, los que han arrojado resultados negativos.

"Dijeron que era una tuberculosis lo que yo tenía, me empezaron a dar el tratamiento y casi me morí, estuve en la UCI cuatro días. En el Hospital de Talca me tuvieron aislada más de un mes y ahora quieren que siga el tratamiento", recordó Letelier.

"Yo no quiero tomármelo, porque me voy a morir. Yo no tengo tuberculosis, porque todos los exámenes que me han hecho yo no tengo nada. Yo creo que fue un error del hospital, hace un año dejé el tratamiento, ¿cómo tendría a mi gente yo? Si yo he estado con toda mi familia aquí, ya tendría a toda la gente infectada", insistió.

Sus hijas anunciaron que presentarán un querella contra quienes resulten responsables de esta situación, ya que han sido estigmatizadas como "la familia tuberculosa" y plantean que las enfermedades paralelas que sufre su madre, como deficiencia cardiaca, diabetes e hipertensión, imposibilitan que tenga una buena salud.

Desde la Seremi de Salud apuntaron al hospital y descartaron hacer declaraciones sobre el caso.