El Ministerio Público de Talca continúa realizando diligencias respecto a la muerte del niño de 11 años, quien perdió la vida tras ser arrastrado por las aguas del Río Maule.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando la camioneta donde viajaba la víctima junto a 4 adultos y otros dos niños, fue arrastrada por el afluente del río cuando se encontraban en el sector de la cascada invertida en la ruta internacional Paso Pehuenche.

Los ocupantes de la camioneta quedaron al costado norte del río Maule no pudiendo atravesar por lo caudaloso de las aguas, debido a la apertura de compuertas de Laguna del Maule que se da en esta temporada.

La madre del fallecido, Andrea Silva, señaló que en el lugar no existe señalización de que no es apto para el baño y tampoco hay información de que aumenta el caudal del río.

"Esto no fue accidente, a mi hijo me lo mataron, no puede ser que abran las compuertas de día con la gente ahí bañándose", puntualizó Silva.

La familia oriunda de Viña del Mar, se encuentra preparado acciones legales junto a un equipo de abogados, con el objetivo de poder establecer eventuales responsabilidades en la muerte del menor.