Ejército restauró medidas de excepción revocadas en el Maule

En un nuevo punto de prensa, el jefe de zona del Maule, general Patricio Van de Maele, debió explicar la confusión generada tras el anuncio de medidas de excepción que fueron revocadas a horas de ser informadas públicamente.

Cierre del comercio, locales y espacios de uso público a las 18:00 horas fueron las medidas que rigieron en todo el país este jueves, menos en el Maule.

"En la elaboración de las medidas adoptadas ayer, surgieron antecedentes que obligaron a mi persona, mantener el estado de normalidad sin aplicar la norma anunciada y hoy, esa norma será retomada", dijo el jefe de zona del Maule, Patrice Van de Maele.

La autoridad castrense agregó que "no fue un error, lo que yo hice fue anunciar una medida que no se puso en ejecución y seguiré en las funciones que se me asignaron".

Intendente llamó a dejar atrás los errores

El intendente del Maule, Pablo Milad, asumió la vocería política ante la confusión surgida por el anuncio y revocación de las medidas de excepción.

"Dejemos atrás los errores, miremos para adelante, tenemos un compromiso como chilenos de combatir a un enemigo que se llama Coronavirus y eso se hace unidos y trabajando juntos", señaló la autoridad regional.

La molestia de los alcaldes del Maule y de parlamentarios fue generalizada y comenzaron, desde diferentes comunas, a adoptar medidas independientes, como la instalación de barreras sanitarias y la posibilidad de aislamiento de comunas, como Linares y Constitución.