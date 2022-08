CEP: 59% de mapuche opina que nunca se justifica la violencia en el reclamo de tierras

Una encuesta especial del Centro de Estudios Públicos (CEP), enfocada en conocer las percepciones y actitudes de los habitantes de la Macrozona Sur -Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, arrojó que el 59 por ciento de quienes se identifican como mapuche señaló que la violencia nunca se justifica en el reclamo de tierras.

A la vez, el 26 por ciento de dicha muestra cree que se justifica en algunas circunstancias, el 11 por ciento piensa que se justifica siempre y el 4 por ciento no sabe o no contestó la pregunta.

Entre la población no mapuche consultada, el 66 por ciento estima que no se justifica nunca, el 23 por ciento cree que a veces, el 8 por ciento dice que siempre y el 3 por ciento no sabe o no contestó.

Entre los encuestados, un 30% de los mapuche y un 26% de los no mapuche cree que restituir tierras es la forma en que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche.

En ambos grupos esta es la primera preferencia.



Respecto a cómo creen que deberían darse las reparaciones al pueblo mapuche, ambas muestras abogaron mayormente por tres alternativas: restituirles tierras (26 por ciento y 30 por ciento entre no mapuche y mapuche); reconocerlos constitucionalmente (22 por ciento y 19 por ciento) y mejorar su acceso a educación de calidad (17 por ciento ambas poblaciones).

Si bien la alternativa de restitución de tierras fue la más elegida, el 62 por ciento de cada grupo dijo preferir que los recursos del Estado se destinen a programas de educación, capacitación y salud para los mapuche.

Asimismo, hubo división en cuanto a la idea de autonomías territoriales indígenas, con 43 por ciento de mapuche de acuerdo y 34 por ciento en desacuerdo, y entre chilenos, 33 por ciento de acuerdo y 41 por ciento en desacuerdo.

Finalmente, la mayoría de ambas poblaciones consultadas estimó que el diálogo entre todos los grupos en conflicto es la principal medida para lograr la paz social en la zona (51 por ciento y 55 por ciento de chilenos y mapuche, respectivamente), dejando bastante atrás una mayor presencia de carabineros (26 por ciento y 23 por ciento).

BAJA CONFIANZA EN PODERES DEL ESTADO

Respecto a la confianza en diversas instituciones, quienes se consideran chilenos confían más en universidades (58 por ciento); la PDI (50 por ciento); empresas agrícolas y ganaderas (43 por ciento); Carabineros (41 por ciento) y las Fuerzas Armadas (40 por ciento), y menos en los tribunales de justicia (19 por ciento); el Gobierno (18 por ciento); Ministerio Público (15 por ciento); el Congreso (9 por ciento) y los partidos políticos (4 por ciento).

Un panorama similar se ve entre quienes se identifican como mapuche: confían más en universidades (59 por ciento); la PDI (46 por ciento); la CONADI (39 por ciento); las Fuerzas Armadas (39 por ciento) y Carabineros (38 por ciento), y menos en el Ministerio Público (18 por ciento); los tribunales de justicia (17 por ciento); las empresas hidroeléctricas (16 por ciento); empresas forestales (15 por ciento); el Gobierno (14 por ciento), y coinciden con la otra muestra en cuanto al Parlamento y los partidos.

Universidades, PDI, Fuerzas Armadas, CONADI y Carabineros son las instituciones en las que los mapuche encuestados confían más.



Asimismo, la población mapuche rural y urbana demostró más confianza en autoridades de sus respectivas comunidades -lonkos, presidentes, machis, werken-, que en los convencionales que representaron a su pueblo en la Convención Constitucional.

Los resultados de esta encuesta se consiguieron entre el 23 de febrero y el 13 de julio, mediante la entrevista presencial de 2.915 personas mayores de 18 años que residen en la Macrozona Sur -salvo la Provincia de Palena-, entre las cuales 1.374 se autodefinen como mapuche y 1.541 no se describen de esa manera.

El error muestral se estima en ± 2,9 por ciento en la muestra mapuche y 2,7 por ciento en la no mapuche (considerando varianza máxima, un nivel de confianza 95 por ciento y un efecto del diseño estimado de 1,2).