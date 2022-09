Gobierno busca en el Congreso la séptima prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

Este lunes se discute y vota en la Cámara de Diputadas y Diputados una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío, en la región homónima, y en la totalidad de la Región de La Araucanía.

Se trata de la séptima vez que el Gobierno acude al Congreso para extender esta medida excepcional -que ya lleva más de 100 días vigente- y que busca frenar los hechos de violencia que se registran a diario en la denominada Macrozona Sur del país.

La sexta prórroga comenzó a regir el 30 de agosto pasado y concluirá mañana 13 de septiembre. En tanto, la votación en la Cámara Baja será hoy a las 17:00 horas.

Según el Ejecutivo, los hechos de violencia rural han disminuido en un 21 por ciento en comparación al mismo periodo de tiempo que el 2021 y que, respecto a las medidas para reforzar la seguridad en la zona, se han tomado una serie de decisiones para mejorar las "capacidades de respuesta" en la Macrozona Sur, además que se buscará la adquisición de vehículos blindados para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas y policiales.

El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), pidió que este decreto "no sea acotado" para que sean las Fuerzas Armadas "las que determinen en qué lugar tienen que actuar, dónde tienen que perseguir a los terroristas, en qué lugar tienen que andar, y no que sea el gobierno de turno, el o la ministra de turno, que les diga a las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer o no tienen que hacer".

"Yo creo que ese consejo, con la experiencia política que tiene la ministra (Carolina Tohá), pero con el rodaje que tiene en el Ministerio del Interior, ese debiera ser el consejo que le diera al Presidente Boric y actuar en consecuencia", agregó.

Mientras que el diputado Jaime Naranjo (PS) fustigó la falta de inteligencia en el trabajo de las policías y los militares en la zona: "no puede ser que grupos minoritarios mantengan en una situación y un cuadro de violencia a una región tan amplia. Vamos a apoyar la extensión del estado de excepción, pero yo haría un llamado urgente al Gobierno, y particularmente a las Fuerzas de Orden y policiales, a trabajar más la inteligencia, ya que uno no percibe avances en esta materia", dijo.

De aprobarse en la Cámara Baja, pasa al Senado, que tiene programada una sesión especial para este martes 13 a las 10:00 de la mañana. Si se promulga, el estado de excepción se extendería por 15 días más.