Donald Trump está considerando el regreso de Estados Unidos al TPP

Donald Trump está considerando negociar el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), del cual retiró a su país apenas llegado a la Casa Blanca.

"Es buena noticia que hoy el presidente haya pedido a Larry Kudlow (asesor económico) y al embajador (Robert) Lighthizer (responsable de Comercio Exterior) negociar la entrada de EE.UU. en el TPP", dijo el senador republicano por Nebraska Ben Sasse, quien, junto a un grupo de congresistas, se reunió hoy con Trump en las Casa Blanca para hablar de comercio y agricultura.

It is good news that today the President directed Larry Kudlow and Ambassador Lighthizer to negotiate U.S. entry into TPP: https://t.co/sfzI3eyDOM pic.twitter.com/B75Bsdsm3x

La noticia sorprende, dado que en su primer día en el Despacho Oval, Trump firmó una orden ejecutiva para sacar al país del TPP, del que forman parte otras 11 naciones -incluido Chile-, en cumplimiento de una de sus promesas electorales.

Sin embargo, según palabras de Sasse y de su colega por Montana Steve Daines, también republicano, Trump hizo repetidas menciones a este asunto durante el encuentro de hoy.

"Me alegro de haber oído el interés del presidente en reengancharse al TPP", señaló Daines en su cuenta de Twitter.

Just wrapped up a productive meeting at the White House with @POTUS about the importance of free, fair and smart trade and protecting Ag. Glad to hear the President’s interest in re-engaging with TPP.



See the letter I sent to @POTUS on TPP here:https://t.co/88lSKpu0XO