Barros valoró actitud "conciliadora" de Argentina por no frenar paso de barco chileno a Malvinas

El ministro de Defensa, Fernando Barros, valoró la actitud "conciliadora" de Argentina por no frenar el paso del barco chileno Danstar hacia Puerto Stanley, ubicado en las Islas Malvinas; zona que disputa Buenos Aires con el Reino Unido.

La embarcación zarpó hacia dicho territorio luego de la reanudación de la ruta comercial entre nuestro país y las islas, lo que levantaba resquemores sobre una escalada en la tensión diplomática con el país trasandino.

Sin embargo, el canciller argentino, Pablo Quirno, descartó en televisión que el barco chileno sea interceptado por autoridades marítimas, a menos que no lleve solo suministros básicos e incluya, por ejemplo, insumos que faciliten directa o indirectamente la explotación de hidrocarburos, en cuyo caso "estaríamos hablando de contrabando ", dijo.

Ante esto, el ministro Barros expresó: "Hay vuelos aéreos todas las semanas a las Islas Malvinas y, por lo tanto, no tengo ningún antecedente de que un viaje de un barco que lleva elementos de almacén vaya a tensionar las relaciones".

"Una de las cosas que asegura la legislación vigente es el ejercicio legítimo del comercio nacional e internacional. Aquí hay acuerdos políticos y esperamos la prudencia de todas las personas involucradas", agregó el titular de Defensa.

En esa línea, "yo creo que las declaraciones del canciller argentino están en una línea muy conciliatoria. No hay discusión sobre el tema (comercial); aquí hay una especulación de conflicto. No hay ninguna razón para suponer que no se va a respetar el derecho", sostuvo Barros.

Embajador argentino: Es una realidad de comercio que debe mantenerse en dicha área

Similar postura manifestó el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, que se refirió a la reanudación de la ruta comercial Chile-Malvinas como "una realidad de comercio que debe mantenerse siempre estrictamente en el área de comercio".

"Lo más importante es no alterar el compromiso de respeto de soberanía argentina sobre las islas" que ya respaldó Chile previamente, señaló.