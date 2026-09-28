"¿Por qué no renuncia?", preguntó diputado PS al canciller al cierre de su interpelación

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados llevó a cabo este lunes la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien debe responder ante los parlamentarios por los primeros seis meses de conducción de la política exterior bajo el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en una sesión centrada en trece ejes críticos de las relaciones internacionales del país.

La acción fiscalizadora, ratificada previamente en el hemiciclo por 57 votos favorables, 49 en contra y una abstención, estuvo a cargo del diputado socialista Nelson Venegas, quien cuestionó la labor del secretario de Estado al atribuirle una actitud débil y una falta de resguardo frente a los intereses soberanos de la nación.

La comparecencia representó un hecho sin precedentes para la diplomacia chilena, dado que nunca un canciller había sido convocado a una interpelación parlamentaria, transformando a Pérez Mackenna en el primer ministro de la actual administración que enfrentó este formato de control legislativo.

Uno de los capítulos más tensos de la sesión apuntó a la confirmación realizada por el Presidente Kast en Nueva York respecto al ingreso del país al "Escudo de las Américas", iniciativa de seguridad transnacional promovida por el presidente Donald Trump.

"Mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida con todas nuestras fuerzas"

Durante la interpelación, el canciller Pérez Mackenna ratificó en el Congreso la postura de Chile respecto a la autonomía política del país, descartando cualquier intento de intervención por parte de representaciones diplomáticas o potencias internacionales.

Al fijar la postura oficial, la autoridad ministerial indicó que "en Chile se respeta la independencia política y soberanía de nuestra nación. Ningún embajador extranjero define lo que hace este país. Las políticas de Chile son proChile".

"Mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida con todas nuestras fuerzas. No hay ningún embajador, ningún país que pueda pasar por arriba de nuestra soberanía. Así que puede estar tranquilo de que ese sagrado derecho de mantener nuestra soberanía será defendido con todas nuestras fuerzas", puntualizó el canciller.

"Estamos siguiendo la misma línea del gobierno anterior"

En tanto, se confirmó que el Gobierno mantendrá sin alteraciones la política de Estado trazada por la administración anterior para abordar los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos a los envíos chilenos.

"Estamos negociando, porque esa de nuevo esa pregunta también habría que habérsela hecho el 2025. Y la respuesta de la anterior administración fue que era mejor sentarse a negociar que llevar esto a un tribunal. Eso es lo que estamos haciendo, estamos siguiendo la misma línea del gobierno anterior en materia de negociación. Esperamos llegar a buen puerto con esta, porque eso es lo que le interesa a Chile", puntualizó el secretario de Estado.

Canciller defiende soberanía en el Estrecho de Magallanes: "Siempre fue, es y será chileno"

Tras los cuestionamientos del diputado Venegas, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que los derechos del país en el paso austral constituyen una política de Estado inalterable desde el siglo XIX, señalando que "el Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno".

Recordó que la soberanía nacional está consagrada y respaldada en los tratados limítrofes suscritos en 1881 y 1984, y destacó que el reciente acuerdo firmado en La Moneda entre ambos mandatarios deja sin efecto cualquier declaración informal trasandina.

Añadió que ya se han interpuesto cinco notas de protesta diplomáticas a lo largo de tres gobiernos para exigir la corrección del Decreto 457.

Tensa interpelación por el "Escudo de las Américas"

Respecto a los alcances jurídicos y políticos tras la incorporación de Chile a la declaración del "Escudo de las Américas", el diputado Venegas cuestionó la postura del Ejecutivo y señaló que los acuerdos conjuntos entre naciones representan compromisos políticos que, pese a no estar redactados bajo la fórmula de un tratado convencional, pueden adquirir efectos vinculantes con el paso del tiempo.

Bajo este argumento, el legislador emplazó formalmente a la autoridad ministerial por los filtros previos a la adhesión: "¿Qué abogado de su ministerio revisó la declaración del Escudo de las Américas y aprobó que Chile firmara? ¿O acaso los documentos que Chile firma no los revisa?".

Frente a la consulta parlamentaria, el ministro señaló que "para firmar se necesita un papel y un lápiz. En este caso no hubo firma; esta es simplemente una declaración".

"Esto es simplemente una declaración (...) Básicamente no es vinculante", puntualizó.

En el último cruce en la interpelación, el diputado Venegas le pidió la renuncia al canciller, cuestionando su labor al mando de la cartera de Relaciones Exteriores: "¿Por qué no renuncio? Bueno, porque usted no es el Presidente de la República", le respondió el secretario de Estado.