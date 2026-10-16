Valencia desechó lamento boliviano y reafirmó que "narcomaderas" quemadas por Chile tenían droga

El fiscal nacional, Ángel Valencia, salió este viernes al paso de los cuestionamientos formulados por el sector maderero de Bolivia y defendió la legalidad de los procedimientos periciales aplicados sobre cargamentos incautados en la ciudad de Arica.

La controversia se originó tras las declaraciones del gerente de la Cámara Forestal Boliviana, Walter Rioja, quien acusó falta de garantías procesales luego de la incineración -por parte de Chile- de madera que se descubrió que estaban impregnadas con drogas.

Según el líder gremial, el impacto económico del caso denominado "narcomadera" significó la pérdida de aproximadamente 20 mil empleos directos e indirectos en Bolivia.

La Cámara Forestal Boliviana cuestionó la falta de garantías en la quema de mil toneladas de madera en el norte chileno. (FOTO: ATON)

Consultado sobre estos reclamos, el jefe del Ministerio Público afirmó que "en Chile existe un sistema judicial que les garantiza el debido proceso a todas las personas que se encuentran dentro del territorio de la República y todas las personas que se pueden ver afectadas por una investigación o un proceso penal".

Debido a esto, Valencia desestimó cualquier arbitrariedad en la investigación y señaló que "organismos periciales en Chile, prestigiosos tanto nacional como internacionalmente, realizaron diligencias de carácter científico respecto de la evidencia, particularmente de madera, que se incautó en un procedimiento en Arica".

"Es la Fiscalía y, en definitiva, los tribunales chilenos los que, conforme a la ley, resuelven cuáles son los pasos que conforme a derecho procede adoptar en ese procedimiento", puntualizó.